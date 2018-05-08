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الوطن

وكيل "تعليم المنيا" يتفقد لجان امتحانات الثانوية الزراعية

منذ 38 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
وكيل "تعليم المنيا" يتفقد لجان امتحانات الثانوية الزراعية

وكيل تعليم المنيا يتفقد لجان الامتحانات

زار محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم، مدرسة العدوة الثانوية الزراعية المشتركة لمتابعة العملية الامتحانية، واطمأن على سير أعمال الامتحانات ومدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات وملائمتها لجميع مستويات الطلاب.

كما اطمأن على أعمال الكنترول لكل مدرسة، وناقش بعض الطلاب حول المدرسة والمواد التي يدرسونها، ورأيهم حول الامتحان وخططهم لقضاء الإجازة الصيفية.

يأتي هذا في إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على سير العملية التعليمة بقرى ومدن المحافظة.

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