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الوطن

مدير أمن المنيا يبحث مع القيادات خطط تأمين احتفالات مولد العذراء

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
مدير أمن المنيا يبحث مع القيادات خطط تأمين احتفالات مولد العذراء

اجتماع امني لتامين احتفالات مولد العذراء

عقد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، اليوم، اجتماعًا داخل غرفة الأزمات بديوان المديرية، بحضور نوابه لقطاعي الشمال والجنوب ومساعديه ومأموري المراكز والأقسام ومديري الإدارات والأقسام النوعية ورؤساء أفرع البحث، لمراجعة خطط تأمين احتفال مولد السيدة العذراء بدير جبل الطير بمركز سمالوط.

وأوصى حبيب، خلال الاجتماع، بتنفيذ جميع المهام الواردة لتأمين الزائرين أثناء الاحتفال، ووجه بضرورة التحلي بضبط النفس والبعد عن الأخطاء المسلكية وحسن معاملة الجمهور، وبذل المزيد من الجهد في ظل الظروف الراهنة، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على استقرار وأمن البلاد لفرض السيطرة على مجريات الأمور.

ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بعقد لقاءات مع القيادات لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة والمستجدات التي تطرأ على الساحة الأمنية، وحثهم على رفع معدلات الأداء الأمني إلى أعلى مستوياتها.

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