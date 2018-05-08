"تعليم المنيا" يعقد اجتماعا برؤساء اللجان استعدادا للامتحانات

اجتمع محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والمشرف العام على الامتحانات، وعز الرجال مخلوف عبدالحكيم، رئيس لجنة الإدارة، مع مشرفي القطاع الشمالي للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة، بمدرسة بني مزار الثانوية الصناعية، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق السبت القادم.

كان عزب قد أجرى عدة جولات لمتابعة العملية الامتحانية لصفوف النقل، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، ومدى مطابقة ورقة الامتحان للمواصفات، وملائمتها لجميع مستويات الطلاب.