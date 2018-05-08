تباين أداء الأسهم الأوروبية بالختام قبل القرار المرتقب بشأن إيران

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل إعلان واشنطن قرارها بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء الأداء المتقلب للبورصات الأوروبية مع تراجع الأسهم الأمريكية، في ظل ترقب المستثمرين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني في وقت لاحق من اليوم.

وكان قطاع أسهم السفر والترفيه من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفع أسهم القطاع بنحو 0.3%.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1% إلى 390 نقطة، في حين استقر "فوتسي" البريطاني عند 7565.7 نقطة.