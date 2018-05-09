ساويرس: الطالب في جامعة زويل يكلف ما بين 110 إلى 120 ألف جنيه سنويا

قال المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، وعضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم نشر 500 بحث علمي من مدينة زويل في دوريات بحثية عالمية، مضيفا أن الطالب يكلف الجامعة من 110 إلى 120 ألف جنيه سنويًا قابل للزيادة.

وأضاف "ساويرس"، خلال حواره في برنامج "أخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار"، أن الغالبية العظمى من طلاب جامعة زويل حاصلون على منح مجانية، مستطردًا :" كل قادر يقف موقف المتفرج دون المساهمة في مدينة زويل مجرم في حق وطنه وأولاده".

وأشار إلى أن المدينة تحتاج إلى 250 مليون جنيه سنويًا إلى الأبد لبقاء هذا الكيان العملاق، مضيفًا: "نحتاج إلى مصدر يؤمن دخل الجامعة دون الحاجة إلى تبرعات، الجامعة تأتي بخير عظيم على مصر والمصريين".