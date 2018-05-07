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الوطن

محافظ دمياط يفتتح معرض منتجات شركة نجع حمادي لـ"الفيبر بورد"

منذ 26 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يفتتح معرض منتجات شركة نجع حمادي لـ"الفيبر بورد"

محافظ دمياط يفتتح معرض منتجات شركة نجع حمادي للفيبر بورد

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، المعرض الذى أقامته الغرفة التجارية بدمياط "شعبة منتجي وتجارة الأثاث"، لمنتجات شركة نجع حمادي للفيبر بورد "MDF"، والذي يستخدم كخشب مكمل بديلا للأبلكاش.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود المحافظ لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة، وتوفير كافة الإمكانيات الخاصة بهذه الصناعة.

وتفقد المحافظ كافة منتجات المعرض من ألواح "MDF"، رافقه النائب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات وممثلى المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن هذا المعرض يعد بمثابة تجربة لتحديد مدى إمكانية تحقيق الاستفادة من عدمه من استخدام هذا المنتج، حيث دعا المحافظ ممثلي الشركة لفتح منفذ بيع بالمحافظة، حتى يستطيع أبناء المحافظة تجربة مثل هذه الأنواع.

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