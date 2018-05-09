لجنة من وزارة التنمية المحلية تزور مركز الداخلة بالوادي الجديد

زار وفد من وزارة التنمية المحلية مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، لمناقشة كيفية الاستفادة من إمكانيات صندوق التنمية المحلية في خلق فرص عمل حقيقية والحد من مشكلة البطالة.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، إنه جرى عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام مركز الداخلة، مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ورئيس قسم تنمية القرية بالمركز واخصائى التنمية بالقرى.

وأضافت دولت سيد بكر، رئيس الوفد والمدير التنفيذي لصندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية، إنه جرت مناقشة رؤساء القرى في المشروعات المقدمة من صندوق التنمية والمشكلات التي تواجه المنتفعين من المشروعات التي يمولها الصندوق، وكذلك جرى طرح عدة مشروعات إنتاجية وزراعية يمكن للصندوق العمل بها وخاصة المشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية وتربيتها سواء كانت ماشية أو أغنام أو مشروعات داجنة وزراعية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.