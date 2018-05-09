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الوطن

السيطرة على حريق التهم مصنعا بقليوب.. ولا مصابين حتى الآن

اليوم AM 03:17
كتب: حسن صالح
السيطرة على حريق التهم مصنعا بقليوب.. ولا مصابين حتى الآن

ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مصنع للكرتون والورق بقرية ميت نما بقليوب على مساحة 500 متر تحت الضغط العالي، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة فيما تتم حاليا مرحلة التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

ومن جانبها أشارت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مجلس مدينة قليوب، إلى أن الحريق اندلع منذ ساعة والتهم المصنع بالكامل، مشيرة إلى أن الحماية المدنية دفعت بـ10 سيارات وتمت السيطرة على الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط مصابين حتى الآن، فيما انتقل فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

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