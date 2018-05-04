تسجيل الدخول

الوطن

فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وحي سكني بمدينة الخارجة غدا

منذ 30 دقيقة
كتب: شرف غريب
فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وحي سكني بمدينة الخارجة غدا

الوحدة المحلية لمركز الخارجة

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربي ظهر غدًا عن 11 منطقة وحي سكني بمدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي أنه سيجري فصل التيار الكهربي من الساعة 12 ظهر غدًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق، وأيضا بهدف استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أنه سيجري فصل التيار الكهربي عن مناطق حي النبوي المهندس، ومنطقة مستشفيي الخارجة العام، وحي السبط الشرقي، وحي السبط البحري، وحي المجاهدين، ومنطقة مسجد معاذ، وحي عبد الله ادم، ومنطقة أبو خالد، وحي عين الشيخ، ومنطقة القلعة، وحي المروة.

أخبار متعلقة

مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط

مركز الخارجة ينفذ 10 قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط
مركز الخارجة يحرر 84 محضرا لاستخدام مياه الشرب في الزراعة

مركز الخارجة يحرر 84 محضرا لاستخدام مياه الشرب في الزراعة
مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا
محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

التعليقات

محمود مسلم يكتب: «الوطن».. أسلوب حياة

أحدث الأخبار

كندة علوش: "أول يوم في رمضان لازم أقضيه مع حماتي.. بتعمل أكل تحفة"

كندة علوش: "أول يوم في رمضان لازم أقضيه مع حماتي.. بتعمل أكل تحفة"

محافظ الوادي الجديد يقرر إجراء تقييم لمديري المصالح ورؤساء القرى

محافظ الوادي الجديد يقرر إجراء تقييم لمديري المصالح ورؤساء القرى

كندة علوش: "الست السورية متعودة تدلع جوزها.. والمصرية مش نكدية"

كندة علوش: "الست السورية متعودة تدلع جوزها.. والمصرية مش نكدية"

خبراء يوضحون أهم الملفات المطروحة في اجتماع "2+2" بين مصر وروسيا

خبراء يوضحون أهم الملفات المطروحة في اجتماع "2+2" بين مصر وروسيا

بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

اختيارات الوطن

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

شيماء البردينى تكتب: هنا تشكلت شخصيتى

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

الحسينى محمد يكتب: يعنى إيه قوة؟

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

محمد شنح يكتب: دعوة «أمى»

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

دارين فرغلى تكتب: كل عام وأنت حبيبى

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

سعيد محمود يكتب: تجربة قدرية

الأكثر قراءة

عاجل