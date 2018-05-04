فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وحي سكني بمدينة الخارجة غدا

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربي ظهر غدًا عن 11 منطقة وحي سكني بمدينة الخارجة.

وأضاف الطماوي أنه سيجري فصل التيار الكهربي من الساعة 12 ظهر غدًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق، وأيضا بهدف استيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أنه سيجري فصل التيار الكهربي عن مناطق حي النبوي المهندس، ومنطقة مستشفيي الخارجة العام، وحي السبط الشرقي، وحي السبط البحري، وحي المجاهدين، ومنطقة مسجد معاذ، وحي عبد الله ادم، ومنطقة أبو خالد، وحي عين الشيخ، ومنطقة القلعة، وحي المروة.