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الوطن

رئيس جامعة حلوان عن تعرض طالبة للتحرش: "حالة فردية"

منذ 14 دقيقة
كتب: شريف سيلمان
رئيس جامعة حلوان عن تعرض طالبة للتحرش: "حالة فردية"

أمنية الطالبة التي تعرضت للتحرش

روت طالبة تُدعى أمنية، تفاصيل تعرضها للتحرش والاعتداء الجسدي في جامعة حلوان.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنها خلال تجولها بالجامعة تحرش بها أحد الطلاب لفظيًا، لافتةً إلى أنها عندما واجهته ورفضت ما بدر منه، ضربها على وجهها، ما تسبب في تجمع دموي أسفل عينها. 

وتابعت: "ضربني ونادى على صاحبه، وصحبتي جابت الأمن، فأخدوا صاحبه لأن المتحرش جري، وعرفنا نجيب كل بياناته من صاحبه". 

بدوه قال، الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تتابع الأزمة منذ أول دقيقة من حدوثها، لافتًا إلى أن أمن الجامعة تتبع الطالب وسيعرض على مجلس تأديب، اليوم الأربعاء، حيث سيتعرض لعقوبة الفصل النهائي للجامعة.

وأردف أن الجامعة تلعب دورها في التوعية ضد التحرش، مؤكدًا أن حالات التحرش بالجامعة "فردية". 

فيما وجهت الفتاة الشكر للجامعة ورئيسها والدكتورة أماني النحاس، قائلةً إن الأخيرة وقفت بجانبها وصعدت الأزمة بُغية الحصول على حقها ومعاقبة المتحرش.

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