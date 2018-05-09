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الوطن

ورشة عمل بـ"تعليم شمال سيناء" لمناقشة لائحة الانضباط المدرسي

اليوم AM 09:42
كتب: محمد مقلد
ورشة عمل بـ"تعليم شمال سيناء" لمناقشة لائحة الانضباط المدرسي

جانب من ورشة العمل

تواصل مديرية التعليم في شمال سيناء، فعاليات ورشة تحت إشراف المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتحت قيادة إيمان الخليلي موجه أول اتحادات المديرية، ومنال ذكي موجه أول تربية اجتماعية بإدارة العريش ونخبة من الموجهين المختصين، وبحضور بعض طلاب الاتحادات.

وتناقش ورشة العمل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016، الخاص بلائحة الانضباط المدرسي، لوضع بعض التعديلات والأفكار، بناء عل ما ورد إلى المديرية من الوزارة، وتم في اليوم الأول للورشة وضع بعض التعديلات الخاصة بحقوق وواجبات الطلاب في لائحة الانضباط المدرسة.

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