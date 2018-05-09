نيكي يتراجع بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران النووي

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء متأثرة بالتوترات العالمية التي أثارها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران، بينما صعد سهم تويوتا عقب نشر نتائجها وإعلانها عن إعادة شراء أسهم.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.4% ليغلق عند 22408.88 نقطة.

وزادت الخطوة التي اتخذها ترامب مخاطر الصراع في الشرق الأوسط وأزعجت الحلفاء الأوربيين وألقت بظلال من الضبابية على إمدادات النفط العالمية مما دفع سهم شركة إنبكس كورب للتعدين للصعود بنسبة واحد بالمئة.

وقال نوريهيرو فوجيتو خبير الاستثمارات لدى يو.إف.جيه مورجان ستانلي سيكيورتيز ”الأثر على سوق الأسهم في الأمد القصير قد يكون محدودا، لكن المخاوف من التأثير في المدى المتوسط إلى البعيد قد تؤدي لعزوف المستثمرين عن المخاطرة“.

وأضاف ”إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة فستزيد التكاليف وسيؤدي هذا إلى زيادة في الأسعار“.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.8% إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور عند 7424 ينا بعدما أعلنت الشركة نتائجها للعام بأكمله خلال ساعات التداول لأول مرة.

وقالت الشركة إنها حققت أرباح تشغيل سنوية بلغت 2.4 تريليون ين (21.90 مليار دولار) لتتفوق على منافستيها فولكسفاجن ودايملر للعام الخامس على التوالي.

وقالت تويوتا أيضا إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 55 مليون سهم، بما يعادل 1.85 بالمئة من أسهمها القائمة، بقيمة تصل إلى 300 مليار ين.

ونزل سهم تاكيدا للأدوية 2.4 بالمئة بعدما قالت الشركة يوم الثلاثاء إنها اتفقت على شراء شاير المدرجة في بورصة لندن مقابل 62 مليار دولار في أكبر صفقة ضمن موجة من الصفقات يشهدها قطاع الأدوية.

وكان قطاع الصناعات الدوائية الأسوأ أداء حيث تراجع مؤشره 2.8%.

وقفز سهم أساهي جروب هولدنجز 7.2% بعدما قفز صافي ربح الشركة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس 430% إلى 14.8 مليار ين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% لينهي اليوم عند 1772.91 نقطة.