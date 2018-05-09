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الوطن

الأنبا بفنوتيوس يدشن كنيستين في دير جبل الطير بالمنيا

منذ 9 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الأنبا بفنوتيوس يدشن كنيستين في دير جبل الطير بالمنيا

جانب من التدشين

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه في إطار احتفالات إيبارشية سمالوط السنوية بدير السيدة العذراء مريم بجبل الطير، دشن الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، كنيسة جديدة باسم "كنيسة الهروب إلى ارض مصر" وهي كنيسة بنيت على طراز الكنائس القديمة، كما دشن "كنيسة المغارة" التي تم حفرها في قلب الجبل بعمق 20 مترًا، وكذلك ثلاثة أجران معمودية.

وأضاف حليم، في بيان له اليوم، أنه في السياق التعميري افتتح الأنبا بفنوتيوس مبني للخلوات والمؤتمرات علي النيل مباشرة يسع 180 شخصًا، ومطعم لتناول الطعام يتسع لمئات الأشخاص.

يذكر أن احتفال دير جبل الطير يقام سنويًا في الاسبوع الخامس من الخمسين المقدسة وحتى عيد الصعود.

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