"سماد مصر" تتكبد خسائر بنهاية الربع الأول من العام

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سماد مصر - ايجيفرت خلال الربع الأول من 2018، تحولها للخسائر على أساس سنوي، نتيجة تراجع المبيعات.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت خسائر بلغت 953.2 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 93.5 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.5 مليون جنيه بالربع المقارن من 2017.

وحققت الشركة خسائر مستقلة بلغت 749.11 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 281.2 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2017.