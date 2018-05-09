أبو الغيط: هناك ضيق عربي إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يعتقد أن هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي.

وأوضح اأبوالغيط، في معرض تصريحات أدلي بها الأمين العام للصحفيين في تونس، حيث يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة "الإلكسو اليوم، تعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، أن "الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا أن هذا العنصر علي أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي الي عدم الاستقرار، وهي حتي بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".

واختتم الأمين العام تصريحاته قائلاً: "سبق لي أن تحدثت بهذا المعني عندما تم إبرام الاتفاق، وموقفي لم يتغير، وبطبيعة الحال فإن قرارات القمم العربية الأخيرة في الأردن والسعودية واضح منها أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره، وقلنا مراراً أن إيران تحتاج لإعادة نظر جادة في هذا النهج إذا كانت بالفعل ترغب في إقامة علاقات حسن جوار حقيقية مع الدول العربية".