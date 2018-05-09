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الوطن

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء رجوعها للخلف بالمنيا

منذ 18 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء رجوعها للخلف بالمنيا

صوره ارشيفية لجثه

لقى طفل مصرعه حينما صدمته سيارة، أثناء رجوعها للخلف، بقرية الشيخ حسن في مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي بتلقيه بلاغًا من الوحدة الصحية، بقرية الشيخ حسن بوصول "أحمد. م. ع"،  6 أعوام، جثة هامدة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وقرر والده أنه أثناء رجوع السيارة رقم "32972 نقل المنيا" للخلف، اصطدمت بنجله خلال لهوه أمام المنزل ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال قائد السيارة ويدعى "أ. ف. خ" 19 عامًا، قرر عدم مشاهدته للطفل خلال قيادته السيارة ورجوعه للخلف، وحُرر المحضر رقم 4839 لسنة 2018 جنح مركز شرطة مطاي، وأفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على الطفل أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

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