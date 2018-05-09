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الوطن

الخدمة المدنية الأردني يشيد بجهود "التنظيم والإدارة" بالتنمية البشرية

منذ 24 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
الخدمة المدنية الأردني يشيد بجهود "التنظيم والإدارة" بالتنمية البشرية

الوفد خلال زيارته لمركز إعداد القادة اليوم

أشاد الدكتور خلف الهميسات، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال المركز في عملية التدريب، باعتباره أهم محاور تطوير العمل، وأحد المداخل الأساسية لأعداد وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مستوى آداء أعمالهم، ومن ثم الرقي بالمستوى العام للوحدات الإدارية التي يعملون بها.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الخدمة المدنية الأردني خلال زيارته اليوم، لمركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة. 

وأضاف الهميسات إن الفترة القادمة ستشهد آفاقًا أرحب من التعاون وتبادل الخبرات بين ديوان الخدمة المدنية الأردني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدًا بخطوات الإصلاح الإداري غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية.

واستمع الوفد الأردني إلى شرح مفصل من القائمين على المركز عن دورة في إعداد القيادات الإدارية لتولي الوظائف القيادية، والإشرافية وتنمية مهارات وقدرات العاملين للارتقاء بآدائهم الوظيفي، بالإضافة إلى خططه التدريبية في إطار التطورات الحديثة في مجال الوظيفة العامة وماتتطلبه من أستخدام أساليب وطرق وتقنيات حديثة في آدائها حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المختلفة. 

كما اطلع الوفد على الجهود التي يبذلها المركز على صعيد تدريب الموفدين من الدول العربية الشقيقة، فضلا عن خطة المركز في تنظيم المؤتمرات والندوات التي تتناول دراسة ومناقشة المشكلات المعاصرة التي تعترض طريق التنمية الإدارية.

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