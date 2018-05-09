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الوطن

الصدر يعلن مرشحه المحتمل لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
الصدر يعلن مرشحه المحتمل لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

زعيم التيار الصدري-مقتدى الصدر-صورة أرشيفية

أعلن زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، الأربعاء، اعتزامه ترشيح محافظ ميسان، علي دواي، لمنصب رئاسة الوزراء، حال حقق الائتلاف الذي يدعمه نتائج كبيرة في الانتخابات البرلمانية، السبت المقبل.

وعلى مدى ثلاث دورات انتخابية، تولى "حزب الدعوة" منصب رئاسة الوزراء، عبر نوري المالكي "2006-2014"، ثم حيدر العبادي "2014- 2018".

وقال الصدر، في بيان، "علي دواي سيكون أحد مرشحي الكتلة العابرة للطائفية، إذا فازت بعدد من المقاعد يؤهلها لذلك"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويشغل "دواي" منصب محافظ ميسان للدورة الثانية على التوالي، ويُعرف بساطته الشديدة وقيامه بجولات متواصلة وتقديمه العون بيديه إلى العاملين في مشاريع المحافظة، وهو يرتدي بدلة زرقاء اللون تشبه تلك التي يرتديها عمال البلديات.

ويدعم الصدر ائتلاف "سائرون"، المكون من حزب "الاستقامة"، التابع لتياره، وأحزاب مدنية ويسارية، بينها الحزب الشيوعي، في ائتلاف غير مألوف من نوعه في العراق.

وحث الصدر، أنصاره، أمس الثلاثاء، على الإدلاء بأصواتهم، لإبعاد من وصفهم بـ"الفاسدين" عن السلطة.

 

 

 

 

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