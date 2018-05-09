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الوطن

أرباح "طيران الإمارات" ترتفع 67% العام الماضي

منذ 3 دقيقة
كتب: وكالات
أرباح "طيران الإمارات" ترتفع 67% العام الماضي

صورة أرشيفية

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال العام المالي المنتهي في مارس 2018، بنسبة 67%، قياسا على العام السابق له، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن الأرباح بلغت 4.11 مليارات درهم خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع 2.46 مليار درهم  بالعام المالي السابق له 2016-2017.

وأوضح البيان، أن نشاط المجموعة بالعام الماضي شهد نقل 58.5 مليون راكب، بنمو سنوي 4%، بينما بلغت نسبة إشغال المقاعد 77%.

و"طيران الإمارات"، هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، وتتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 156 وجهة في 84 دولة حول العالم.

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