العراق يغلق حدوده تزامنا مع إجراء الانتخابات البرلمانية.. السبت

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم، عن قرار بإغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية في البلاد، السبت المقبل، تزامنًا مع إجراء الانتخابات البرلمانية العامة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتجرى الانتخابات في جميع المحافظات السبت، على أن يسبقها إجراء انتخابات القوات الأمنية "الجيش والشرطة وقوات البيشمركة"، غدًا الخميس.

وقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة مقدم، طلب عدم الإشارة لاسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، لـ"الاناضول"، إن "تعميمًا صدر اليوم من اللجنة الأمنية العليا المكلفة بحماية الانتخابات، يقضي بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية".

ويبدأ الغلق، بحسب المصدر، من الساعة 12 ليل الجمعة، وحتى 12 ليل يومي السبت والأحد.

ويتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 328 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان.

وتعد الانتخابات الحالية، الأولى في البلاد بعد هزيمة تنظيم "داعش"، والثانية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد عام 2011.