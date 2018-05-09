إيران تطالب بضمانات للبقاء في الاتفاق النووي

وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الأربعاء على السماح لطهران بالتفاوض على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي منه، لكنه طالب بضمانات جدية لكي تبقى الجمهورية الإسلامية فيه.

كان الرئيس الايراني حسن روحاني اعلن مساء الثلاثاء ان وزير خارجيته محمد جواد ظريف سيجري مفاوضات مع الدول الخمس الاخرى الموقعة على الاتفاق (المانيا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) لمعرفة ما اذا كان بالامكان انقاذه.

والاربعاء صادق المرشد الاعلى علنا على هذا القرار بالتاكيد على ان ايران لن تبقى في الاتفاق "بدون ضمانات عملية" من الاوروبيين.

وقال خامنئي خلال خطاب بثه التلفزيون الإيراني ويبدو أنه موجه إلى المدافعين عن الاتفاق ومن بينهم الرئيس حسن روحاني، "يُقال بأنّنا سنواصل مع ثلاثة بلدان أوروبيّة. لستُ واثقاً بهذه البلدان الثلاثة أيضاً".

وأضاف "إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعاً بما فعلته أميركا. إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة - وأنا أشك فعلياً في انكم ستتمكنون من ذلك - فلن يكون مقدوراً مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي".

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015، والذي قبلت ايران بموجبه الحد من انشطتها النووية والتعهد بعدم السعي لامتلاك السلاح الذري مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وعمدت واشنطن الى الخيار الاكثر تشددا عبر اعادة فرض كل العقوبات التي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن ايضا عبر الاعلان عن عقوبات اقسى وارغام الشركات الاجنبية على الاختيار سريعا بين مواصلة اعمالها في ايران او في الولايات المتحدة.

وقال روحاني "علينا ان ننتظر لنرى ما الذي ستفعله الدول الخمس الكبرى. لقد اصدرت تعليماتي الى وزارة الخارجية لإجراء مفاوضات خلال الاسابيع القليلة المقبلة مع الدول الاوروبية والدولتين العظميين الاخريين اي الصين وروسيا".

واضاف "اذا وجدنا في نهاية هذه المهلة القصيرة انه عبر التعاون مع هذه الدول الخمس يمكن ضمان مصالح الشعب الايراني على الرغم من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (...)، عندها سيبقى الاتفاق النووي ساريا وسيكون بمقدورنا العمل في سبيل السلام والامن في المنطقة والعالم".

وعكست الصحافة الايرانية الاربعاء الاراء المنقسمة بين الاصلاحيين والمحافظين المعتدلين من جهة، والمتشددين من جهة اخرى المعارضين منذ البداية لهذه التسوية.

وكتبت صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة "ترامب مزّق الاتفاق النووي وآن الأوان لنقوم بحرقه"، مستعيدة ما أعلنه المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي قبل بضعة أشهر. اما الصحف الاصلاحية فعبرت عن الامل في التوصل الى حل مع الأوروبيين.

وكان خامنئي حذر خلال المفاوضات من المفاوضين الأميركيين الذين قال انهم "ليسوا اهلاً للثقة". وطالب بتقديم ضمانات من الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما لكن المفاوضين الإيرانيين لم يحصلوا عليها. واعتبر خامنئي ضمنا الاربعاء ان انسحاب واشنطن من الاتفاق يبين صحة موقفه.

- "ثقل" اوروبا-

من جهته اعتبر رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ايضا ان الانسحاب الاميركي يعطي لاوروبا فرصة ان تثبت انه "لديها الثقل اللازم لتسوية المشاكل الدولية".

وجاء حديث لاريجاني خلال جلسة صاخبة للمجلس شهدت قيام عدة نواب من المحافظين المتشددين باحراق علم اميركي ورقي على المنصة وسط صيحات "الموت لاميركا".

وعصر الاربعاء تظاهر نحو 200 الى 300 شخص امام مقر السفارة الاميركية السابقة في طهران واحرقوا ايضا العلم الاميركي وسط هتافات "الموت لاميركا" كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وبعيد اعلان ترامب مساء الثلاثاء، حذر روحاني من ان ايران يمكن ان توقف تطبيق القيود على انشطتها النووية التي وافقت عليها وتستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات حالية اذا لم تعط النتائج مع الاوروبيين والروس والصينيين النتائج المرجوة.

في شوارع طهران عبر العديد من الايرانيين عن صدمتهم في مواجهة عودة العقوبات الاقتصادية.

وقالت امرأة شابة "العقوبات تطال الشعب وليس النظام".

وعبرت الشابة الايرانية ختايون سلطاني البالغة من العمر 21 عاما لوكالة فرانس برس عن أسفها لان العديد من اصدقائها "على وشك الرحيل" الى الخارج قائلة "لم يعد بامكاننا العيش هنا، نحن تعساء جدا".

وقال تراج طبطبائي رجل الاعمال البالغ من العمر خمسين عاما، "نأمل في ان يعمل شركاؤنا الاوروبيون وقادتنا على عزل الولايات المتحدة والحد من العواقب".

من جانب آخر رحب اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني "بخروج الولايات المتحدة من الاتفاق".

وقال "إننا نستبشر خيرا بالانسحاب الاميركي الخبيث من الاتفاق النووي رغم انها كانت قد فقدت مصداقيتها قبل ذلك" مضيفا انه اتضح جليا وثبت من جديد بان اميركا متغطرسة ولا يمكن الوثوق بها في اي مفاوضات".

واضاف "ان انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) اثبت ان موضوع تخصيب اليورانيوم كان ذريعة والقضية الرئيسية عندها هي قدرات ايران الدفاعية والصاروخية وكذلك نفوذ الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة".