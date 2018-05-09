السيسي يرسل برقيتي شكر لعاهل ورئيس الوزراء البحرين

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًّا على برقية الأول المهنئة للسيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب السيسي، في البرقية، عن خالص شكره وتقديره للملك حمد، على مشاعره الصادقة والنبيلة، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتمنى له موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل، تلقى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، برقية شكر مماثلة، أيضا من الرئيس السيسي، أكد خلالها حرصه على تطوير وتعميق العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين البلدين الشقيقين، فضلا عن العمل على استدامة وتكثيف التنسيق والتواصل في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك مواصلة العمل سويا بهدف تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تمنياته لمملكة البحرين العزيزة، بالخير والتقدم، ولشعبها الدؤوب المزيد من الرخاء والازدهار.