سعفان: انطلاق منظومة التدريب لشباب الخريجين من القطاع الخاص

أعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن سعادته، بتحمل جهات عمل عديدة، للمسؤولية المجتمعية، نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنها حين طورت منظومة التدريب، كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو واحدة جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، والسياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد سعفان، ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب، مع باقي الشركات في جميع القطاعات، للمساهمة في تطوير هذا الملف بمصر، مرحبًا بجميع التي تود الإسهام في هذا الشأن.

جاء ذلك، اليوم، خلال كلمة الوزير، على هامش توقيع بروتوكول بين وزارة القوى العاملة وفندق"إنتركونتيننتال سيتي ستارز" لتدريب الشباب والخريجين على العمل الفندقي.