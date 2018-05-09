تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: انطلاق منظومة التدريب لشباب الخريجين من القطاع الخاص

منذ 12 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: انطلاق منظومة التدريب لشباب الخريجين من القطاع الخاص

محمد سعفان يلقي كلمته

أعرب محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن سعادته، بتحمل جهات عمل عديدة، للمسؤولية المجتمعية، نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنها حين طورت منظومة التدريب، كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو واحدة جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، والسياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد سعفان، ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب، مع باقي الشركات في جميع القطاعات، للمساهمة في تطوير هذا الملف بمصر، مرحبًا بجميع التي تود الإسهام في هذا الشأن.

جاء ذلك، اليوم، خلال كلمة الوزير، على هامش توقيع بروتوكول بين وزارة  القوى العاملة وفندق"إنتركونتيننتال سيتي ستارز" لتدريب الشباب والخريجين على العمل الفندقي.

أخبار متعلقة

سعفان: تطوير مراكز تدريب الشباب بالمحافظات لتأهليهم لسوق العمل

سعفان: تطوير مراكز تدريب الشباب بالمحافظات لتأهليهم لسوق العمل
بالصور| وزيرة القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون لرعاية الصيادين

بالصور| وزيرة القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون لرعاية الصيادين

اليوم..

اليوم.. "القوى العاملة" توقع بروتوكول تعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق
"القوى العاملة" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة هيليوبلس

"القوى العاملة" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة هيليوبلس

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

ابتكار رقائق إلكترونيية للكشف عن متعاطي المخدرات

ابتكار رقائق إلكترونيية للكشف عن متعاطي المخدرات

6 معلومات عن صواريخ "PL - 15" التي طورتها الصين

6 معلومات عن صواريخ "PL - 15" التي طورتها الصين

محافظ دمياط يشكر برلماني لإنهائه إجراءات الحصول على جهاز أشعة

محافظ دمياط يشكر برلماني لإنهائه إجراءات الحصول على جهاز أشعة

تعيين عماد عتمان نائبا لرئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع

تعيين عماد عتمان نائبا لرئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع

قيمة "أبل" السوقية تقترب من تريليون دولار

قيمة "أبل" السوقية تقترب من تريليون دولار

اختيارات الوطن

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

زيارات شركة المياه: مرة قراءة.. التانية فواتير.. والتالتة «شيل العداد»

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

الأكثر قراءة

عاجل