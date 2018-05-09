غدا.. انطلاق "بأيدينا نصنع المستقبل" لتسليم 99 رخصة سيارة في الطور

ينطلق غدًا، مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان "بأيدينا نصنع المستقبل"، لتسليم 79 رخصة سيارة تاكسي، و20 رخصة سيارة ربع نقل، على الشباب، بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد الموافق لهما.

ويجرى توزيع هذه الرخص وفقا للضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة ومنها ألا يكون المتقدم موظف في أي جهة حكومية ولديه رخصة مهنية " درجة ثالثة " وتعد هذه السيارات بقرض ميسر يتم سداده علي خمس سنوات.