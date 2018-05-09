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الوطن

حواس: "توت عنخ آمون اتجوز وهو عنده 9 سنين.. وبدور على مقبرة مراته"

أمس PM 11:58
كتب: عبد الرحمن خالد
حواس: "توت عنخ آمون اتجوز وهو عنده 9 سنين.. وبدور على مقبرة مراته"

زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يقوم بالبحث والحفر في الوقت الحالي، بمنطقة تدعى وادي القرود، عن مقبرة زوجة توت عنخ آمون، ومعه بعثة مصرية، وذلك منذ 4 أشهر.

وأضاف حواس، خلال استضافته في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" مع الإعلامي عمرو أديب، أن توت عنخ آمون تزوج وهو لديه 9 سنوات، وزوجته كانت لديها نفس السن، وعاشا سويا لمدة 10 سنوات".

وتابع: "هي كانت متدايقة بعد موت توت عنخ آمون، لأن الملك اللي بعده كان عاوز يتجوزها وهي رافضة، وبعتت جواب لملك الحيثيين عشان تتجوز ابنه".  

وأوضح أن تلك المقبرة، إذا تم اكتشافها، سيكون إنجازا عظيما، وستعود قوة مصر الثقافية مرة أخرى.

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