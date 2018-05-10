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الوطن

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

اليوم AM 07:11
كتب: شريف سليمان
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، تصل لحد العاصفة، على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط  وخليج السويس.

مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارًا، لطيف ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 39 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية.  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

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