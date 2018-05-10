البيان الـ11 للقوات المسلحة: قتل 21 تكفيريا وضبط 23 مطلوبا جنائيا

استمرارا للدور الوطني الذي يلعبه أبناء الوطن من مقاتلي القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية وما يسطره هؤلاء الأبطال بدمائهم على أرض سيناء من ملاحم وانتصارات، وأسفرت العمليات على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد (4) اوكار وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الارهابية كقاعدة للانطلاق .

- القضاء على عدد (18) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لاطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء ، والقبض علي 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

- القبض علي أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالاضافة لعدد ( 232 ) من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تدمير 391 ملجأ ووكر ومخزن جبلي تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء والإعاشة ، من بينها (3) منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول (100) م ، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150متر و300 متر متفرع إلى خنادق فرعيه والحفر المغطاه تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية واجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء .

- ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 30 سيارة من أنواع مختلفة ، وعدد 49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الأرهابية ، وضبط عدد (2) جمل تستخدمها العناصر الارهابية في نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء محمل عليها عدد من الاحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير واجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات طبية ولوحات للطاقة الشمسية .

- اكتشاف وتدمير عدد 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طن من نبات البانجو المعد للتداول .

- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة علي محاور التحرك المختلفة .

واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية تواصل القوات المسلحة طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومى لضمان امداد المواطنين من اهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.

وعلي الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود من تدمير عدد (4) سيارة دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية ، وضبط عدد (13) سيارة أخرى محملة بالاسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة عثر بداخلها على 2 بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و180 دستة بارود ، وأكثر من 3 مليون و100 ألف قرص مخدر من انواع مختلفة ، و675 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر ، والقبض على عدد (538) متسلل من جنسيات مختلفة خلال عدة محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود علي الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود فى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعى و2 موتوسيكل أثناء محاولتهم التسلل عبر الدروب الصحراوية ، والقبض على أربعة متسللين أثناء محاولتهم الهجرة الغير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

هذا وتواصل قواتكم المسلحة واجبها المقدس فى الدفاع عن أرض الوطن عاقدين العزم، ملبين النداء، لتبقى مصر مرفوعة الرأس أبية ومصانة .