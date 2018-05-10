مواطنو مدينة أبو رديس يشتكون من انتشار القمامة في الشوارع

أعرب أهالي حي السلام بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء، عن استيائهم لانتشار القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض وبخاصة مع حلول فصل الصيف.

وقال مواطن يدعى "مصطفى أحمد شوقي"، إن القمامة تنتشر في جميع شوارع الحي وجميع صناديق القمامة متهالكة وينبعث منها روائح كريهة بخاصة في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس، قائلا: "يرضي ربنا اللي إحنا عايشين فيه ده؟ الزبالة في كل مكان في حي السلام ومفيش صندوق زبالة مقفول نرمي فيه وإحنا في الصيف والجو حر، وأولادنا بيلعبوا في الشارع وبنسأل المرض بيجي إزاي ومنين.

وطالب رئيس المدينة بالاهتمام بنظافة الحي وضرورة تواجد سيارات نقل القمامة لرفعها بشكل يومي حتى لا تنبعث هذه الروائح الكريهة.

وقال هاني السيد أحد قاطني المنطقة، إن القمامة انتشرت في الشوارع بسبب توقف سيارات القمامة الخاصة بمجلس المدينة عن رفعها من الشوارع فضلا عن اكتظاظ الصناديق بالقمامة ونبش القطط والكلاب لأكياس القمامة الملقاة على الأرض مطالبا بضرورة رفعها من الشوارع والاهتمام بالنظافة خلال شهر رمضان بخاصة أن انتشار القمامة بهذه الطريقة سيتسبب في كثير من المشكلات الصحية للمواطنين.

ومن جانبه قال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، إنه سيتم تدشين حملة لرفع جميع المخالفات والقمامة بالحي مع تأكيد توجه سيارات رفع القمامة بشكل يومي لجميع أحياء المدينة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بالمجلس سوى 6 عمال نظافة فقط ويقوموا بعملهم باستمرار مناشدا المواطنين بالتعاون ووضع القمامة في الصناديق لحين مرور الحملة لرفعها.