موانئ البحر الأحمر: إغلاق "نويبع" لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح بين 24 و25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأموج بين 3 و4 أمتار والضغط 1007 مللى بار، وحالة البحر مضطربة؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

فيما شدد اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، على مديرى الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية، وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.