اليوم.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الطور

يفتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض "أهلا رمضان" للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمدينة الطور، اليوم، وذلك بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية ووسط حضور كثيف من أهالي المدينة.

يأتي افتتاح هذا المعرض استكمالا للجهود المتواصلة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركات القطاع الخاص لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء من خلال توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها في السوق المحلي.