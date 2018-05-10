تسجيل الدخول

الوطن

وفد "التخطيط" يصل إلى الإمارات لمناقشة آليات "جائزة التميز الحكومي"

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
وفد "التخطيط" يصل إلى الإمارات لمناقشة آليات "جائزة التميز الحكومي"

جانب من اللقاء

وصل وفد وزارة التخطيط، إلى دولة الإمارات في زيارة لمدة 10 أيام، لمناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي صممت حكوميا لتطوير الأداء الحكومي.

وكان في استقبال الوفد المصري محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات، وعقد اجتماع ترحيبي مع الوفد والفريق الفني المصري، مؤكداً على سعادته بالتعاون المشترك مع مصر ووزارة التخطيط وتفعيل اتفاقية التعاون بين الدولتين التي تم وقعت في القمة العالمية للحكومات 2018 بدبي وتحويلها إلى أرض الواقع.

وحضر وفد وزارة التخطيط منتدى "أفضل الممارسات الحكومية في السعادة وجودة الحياة"، الذي نظمه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالإمارات بمشاركة نحو 1000 من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة ومدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، التي أعربت عن سعادتها بلقاء الوفد المصري قائلة: "سررت اليوم بحضور وفد مصر فعاليات المنتدى في إطار شراكتنا في مجالات تحديث العمل الحكومى".

وسبق أن أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطتها حول الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي فضلاً عن مواكبة التطورات والتغييرات في علم الإدارة الحديثة إلى جانب توطيد العلاقات بين الدول ونقل تجاربهم الناجحة والاستفادة منها بتطبيقها سعياً للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين وتحقيق مبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، مضيفة أن جائزة التميز الحكومي تمثل المرحلة الجديدة من التميز التي نتطلع إليها في عمل الحكومة.

وتضم "جائزة مصر للتميز الحكومي" جائزتين رئيسيتين الأولى للتميز المؤسسي الحكومي بينما الثانية فهي للتميز الوظيفي مخصصة للأفراد ويضم كل منها عدة فئات تحتوي كل فئة على جوائز فرعية، ويأتي النموذج المصري لتلك الجائزة كمحاكاة لنهج منظومة التميز الحكومي لدولة الامارات الشقيقة، لما لها من تجارب وممارسات ناجحة ورائدة في مجال إطلاق وادارة جوائز التميز المؤسسي، والمعتمدة كمرجعية عالمية للحكومات في تحسين الكفاءة الحكومية ونهجا لتشكيل حكومات المستقبل.

أخبار متعلقة

السيسي: المباحثات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع أوغندا

السيسي: المباحثات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع أوغندا
محافظ الفيوم يبحث التعاون المشترك مع وفد منطقة "تشين هواي" الصينية

محافظ الفيوم يبحث التعاون المشترك مع وفد منطقة "تشين هواي" الصينية
وزير النقل يستقبل السفير الهندي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بينهما

وزير النقل يستقبل السفير الهندي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك بينهما
"رجال أعمال إسكندرية" تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير الأرجنتين

"رجال أعمال إسكندرية" تبحث سبل التعاون المشترك مع سفير الأرجنتين

التعليقات

بروفايل| «روحانى».. الشيخ المفاوض

أحدث الأخبار

عاجل| المؤبد والمشدد للمتهمين بمحاولة اقتحام "قسم كرداسة"

عاجل| المؤبد والمشدد للمتهمين بمحاولة اقتحام "قسم كرداسة"

بالصور| الكنيسة تبدأ الاحتفال بـ"ظهور العذراء" بإقامة 4 قداسات

ضبط 588 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 588 قضية تموينية بالمحافظات خلال 24 ساعة

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 10/5/2018.. و24.02 جنيه الأعلى للشراء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم 10/5/2018.. و24.02 جنيه الأعلى للشراء

وفد "التخطيط" يصل إلى الإمارات لمناقشة آليات "جائزة التميز الحكومي"

وفد "التخطيط" يصل إلى الإمارات لمناقشة آليات "جائزة التميز الحكومي"

اختيارات الوطن

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

شعار القليوبية: سنبلة وترس وقناطر.. و«مبولة»

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

تعرف على أهم مزايا معارض "أهلا رمضان"

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

«عاصم» دمّر قرية في الغربية بـ«صور جنسية» ثأرًا لأمه.. عاد لينتقم

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

كنيسة إسبانية تحولت إلى مطعم للحفاظ على التراث

الأكثر قراءة

عاجل