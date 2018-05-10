فودة وجامع يشهدان توقيع عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بـ3 ملايين جنيه

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، عددا من العقود بينها عقدي مشروعات متناهية الصغر مع جمعيتي "الطور وأبوزنيمة"، بتكلفة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا ورفع مستوى الأسر محدودة الدخل، وكذلك تسليم الموافقة على تمويل مشروع تجارة وتوريد مواد غذائية من جهاز تنمية المشروعات بقيمة 1.5 مليون جنيه، لأحد أهالي المحافظة.

جاء ذلك، اليوم، خلال افتتاح فعاليات فودة وجامع، لمؤتمر الشباب الذي أقيم، اليوم، بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، تحت شعار "بأيدينا نصنع المستقبل"، بحضور محمود محرز رئيس قطاع المكاتب الإقليمية، وأعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة العليا بجنوب سيناء.