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الوطن

فريق "الأولمبياد الخاص" بالوادي الجديد يشارك في مسابقات أسيوط

منذ 23 دقيقة
كتب: شرف غريب
فريق "الأولمبياد الخاص" بالوادي الجديد يشارك في مسابقات أسيوط

فريق "الأولمبياد الخاص" بالوادى الجديد يشارك في مسابقات أسيوط

يشارك فريق الأولمبياد الخاص المصري لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، في مسابقات الأولمبياد الخاص المصري لفرعي الوادي الجديد وأسيوط على ملاعب جامعة أسيوط بـ37 لاعب ولاعبة يرافقهم 6 مدربين بمركزي الخارجة والداخلة.

وقالت نجلاء عبد الرحمن، مدير الأولمبياد بالوادى الجديد، إن المحافظة ستشارك بعدد 4 فرق لألعاب مختلفة وهي العاب قوى عدو 100 م، تنس الطاولة، ألعاب قوى دفع جلة، رفع أثقال.

وأضافت "نجلاء"، أن الفريق سيسعى إلى تحقيق انتصارات مميزة للفرق المشاركة أسوة بالأعوام السابقة والتأهل للبطولة الوطنية فى يوليو 2018 المقبل بالقاهرة.

 

 

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