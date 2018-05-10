عشماوي: "مرور القليوبية" ثالث الجمهورية في تنظيم وتأمين الطرق

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن مرور المحافظة حصل على المركز الثالث في إدارة وتنظيم وتأمين سلامة الطرق، على مستوى إدارات المرور بالجمهورية، وذلك في مؤتمر مديري إدارات المرور.

وقال عشماوي، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى عباس سكرتير عام مساعد المحافظة، وكافة وكلاء الوزارات والمديريات ورؤساء المدن والأحياء، إننا نعمل على تنظيم المرور وضبط كافة المخالفات التى تعيق حركة المواطنين، ومنع السيارات غير المرخصة، وبدون لوحات معدنية وفوانيس وابواب وتهدد بحوادث للمواطنين.