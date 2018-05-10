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الوطن

طرح "سلسلة الدفوع القانونية" لمحاميّ جنوب سيناء

منذ 11 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
طرح "سلسلة الدفوع القانونية" لمحاميّ جنوب سيناء

نقابة المحامين

طرحت نقابة محامين جنوب سيناء، سلسلة الدفوع القانونية، للحجز في ثماني مجلدات بسعر 99 جنيها بعد الدعم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال ابراهيم عبده، عضو لجنة الشباب بالفرعية ومقرر لجنة المتابعة والتواصل، فى بيان له، إن المجلدات الثمانية للمستشار محمد أبو الليل، نائب رئيس محكمة النقض، في فروع الدفوع المدنية والجنائية والشرعية والإدارية والمرافعات والمخالفات والجنح ودفوع الجنايات، مشيرا إلى أن الحجز لدى موظف النقابة المختص، لمدة أسبوع، على أن يتم التسليم ابتداءً من 20 مايو الجاري.

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