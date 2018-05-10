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الوطن

كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن تدريبات جوية واسعة النطاق غدا

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن تدريبات جوية واسعة النطاق غدا

رئيس كوريا الجنوبية

أعلن مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن تدريبات ضخمة مشتركة للقوات الجوية، غدًا الجمعة، في خطوة واضحة لتعزيز موقفهما قبل إجراء محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وقال المسئولون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن التدريبات ستستغرق أسبوعين وستضم 100 طائرة حربية وثماني طائرات مقاتلة من طراز (إف 22)، إضافةً إلى وجود عدد غير محدد من قاذفات القنابل من طراز (بي-52) وطائرات من طراز (إف-15).

وقال مصدر في القوات الجوية الكورية الجنوبية، لم يكشف عن هويته، إنه من خلال هذه التدريبات، تخطط القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية لتحسين تقنيات العمليات الجوية.وتعد هذه المرة الأولى التي يقرر فيها الحليفان نقل ثماني طائرات (إف 22) لاستخدامها في مناورات مشتركة.

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