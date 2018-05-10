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الوطن

بنس يطالب بإنهاء التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

منذ 49 دقيقة
كتب: وكالات
بنس يطالب بإنهاء التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

مايك بنس

طالب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، المحقق الخاص روبرت مولر بأن ينهي التحقيق الذي يجريه عن مزاعم تواطؤ حملة انتخابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحكومة الروسية.

وقال بنس، في تصريحات نقلتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية: "كانت إدارتنا تتعاون بالكامل مع المحقق الخاص وسنستمر في ذلك، وأعتقد أنه مر نحو عام منذ بدء هذا التحقيق، لقد تعاوننا بالكامل في التحقيق ومن أجل مصلحة بلدنا، وأعتقد أنه حان الوقت لإنهاء التحقيق، وسأشجع بكل احترام المحقق الخاص وفريقه على إنجاز عملهم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك، لم تظهر أية علامات على إنهاء التحقيق، وسط تكهنات بين أوساط الشعب الأمريكي عما إذا كان ترامب سيوافق على إجراء مقابلة مع فريق مولر.

يُذكر أن ترامب طالما وصف تحقيق مولر بـ"مطاردة الساحرات" التي خطط لها مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية لتخريب رئاسته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم انتقادات ترامب، إلا أن التحقيق أتى ثماره بالفعل في صورة توجيه اتهامات ضد عدد من المسئولين السابقين في حملة ترامب الانتخابية، من بينهم رئيس حملته السابق بول مانافورت، و13 روسيًا شاركوا في الجهود التي بذلها الكرملين للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

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