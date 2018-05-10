بلتون يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية المقبل

توقع قطاع البحوث في بلتون المالية القابضة اتجاه البنك المركزي الي خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 17 مايو، مع استقرار عائدات أذون الخزانة.

وأضاف في مذكرة بحثية صادرة عنه اليوم، نكرر رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 17 مايو، نظرًا لقدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن. وما زلنا نرى احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي 2017/2018، قبل خفض الدعم.

وتابع :إلا أننا نؤكد على رؤيتنا باستقرار عائدات أذون الخزانة مع توفير الشركات والبنوك المحلية السيولة المحلية اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي. ورغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، بعد رفعها في الأرجنتين، نرى أن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبررا استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع تنافسات العملة المحلية.