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الوطن

لأول مرة منذ 60 عاما.. البشير يطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
لأول مرة منذ 60 عاما.. البشير يطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد

البشير

أمر الرئيس السوداني عمر البشير، بإنشاء لجنة عليا قومية، للبدء في إجراء حوارات مع المكونات السياسية السودانية، لوضع أول دستور دائم للبلاد بعد 60 عاما منذ استقلاله. 

وكشف وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع الرئيس البشير مع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني السابع، قائلا: إن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا حقيقيا في عدة ملفات من ضمنها، ضرورة تقديم قانون لمجلس الأحزاب وقانون الانتخابات، بواسطة مجلس الوزراء القومي وإجازته عبر المجلس الوطني حتى يتم تشكيل مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات.

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