"تعليم دمياط" يعلن اعتماد 9 مدارس من "القومية لضمان الجودة"

أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، في دمياط، في بيان صحفي، اليوم، اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التربوي، عدة مدارس بدمياط عن العام الدرسي 2018/2017، من إجمالي عدد 49 مدرسة تقدمت لهذا العام، في سابقة لم تحدث في تعليم دمياط من قبل.

وأكد أن المدارس التي جرى اعتمادها هي الإعدادية بنات بفارسكور، والجمهورية الابتدائية بالزرقا، وروضة الغوابين بالروضة، وروضة طبل بعزبة البرج، وروضة حي العروبة بكفرسعد، وروضة الدكتور محمد حسن الزيات بمدينة دمياط الجديدة، والشهيد البسطويسي ابتدائي كفر سعد، ومدرسة الشهيد عزت الشامي الابتدائية بشرمساح الزرقا، وعزبة فرج سالم الابتدائية الزرقا.