كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في القليوبية

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة المنشية الكبرى بكفر شكر، إثر عقر كلب مسعور 5 أشخاص، قبل مطاردته من قبل الأهالي وقتله، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بلاغا من الأهالي بوجود كلب مسعور في منطقة المنشية الكبرى وأنه تهجم على مجموعة من الأشخاص وعقر 5 منهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن كلب مسعور كان يسير في أحد الشوارع وعقر شخصًا وعندما طارده الأهالي عقر 4 منهم وفر هاربا وسط الزراعات ولحق الأهالي وقتلوه.

فيما أكد محمد صلاح رئيس مدينة كفر شكر، أنه تلقى من غرفة عمليات الوحدة المحلية بكفر شكر بلاغا بالواقعة، وقرر شن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في قرى كفر شكر لمطاردة الكلاب والتخلص منها ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة الذي شهد استنفارًا من كافة أطباء قسم الاستقبال لإسعاف الحالات وعلاجها.