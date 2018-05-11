تسجيل الدخول

الوطن

كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في القليوبية

اليوم AM 12:35
كتب: حسن صالح
كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في القليوبية

أرشيفية

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة المنشية الكبرى بكفر شكر، إثر عقر كلب مسعور 5 أشخاص، قبل مطاردته من قبل الأهالي وقتله، ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بلاغا من الأهالي بوجود كلب مسعور في منطقة المنشية الكبرى وأنه تهجم على مجموعة من الأشخاص وعقر 5 منهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن كلب مسعور كان يسير في أحد الشوارع وعقر شخصًا وعندما طارده الأهالي عقر 4 منهم وفر هاربا وسط الزراعات ولحق الأهالي وقتلوه.

 فيما أكد محمد صلاح رئيس مدينة كفر شكر، أنه تلقى من غرفة عمليات الوحدة المحلية بكفر شكر بلاغا بالواقعة، وقرر شن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في قرى كفر شكر لمطاردة الكلاب والتخلص منها ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة الذي شهد استنفارًا من كافة أطباء قسم الاستقبال لإسعاف الحالات وعلاجها.

أخبار متعلقة

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج

كلب مسعور يعقر 12 شخصا بسوهاج
بيونج يانج تصف تهديد ترامب بالزر النووي بـ"نباح كلب مسعور"

بيونج يانج تصف تهديد ترامب بالزر النووي بـ"نباح كلب مسعور"
بالصور| كلب مسعور يعقر طفلة بـ"سموحة".. ومدير أمن النادي: "مش عندنا"

بالصور| كلب مسعور يعقر طفلة بـ"سموحة".. ومدير أمن النادي: "مش عندنا"
«شهد» دخلت المدرسة فعقرها «كلب مسعور»

«شهد» دخلت المدرسة فعقرها «كلب مسعور»
هيئة كورية شمالية: أمريكا كلب مسعور وسنحولها إلى رماد

هيئة كورية شمالية: أمريكا كلب مسعور وسنحولها إلى رماد
كلب مسعور يهاجم 8 أشخاص بينهم أطفال في أسوان

كلب مسعور يهاجم 8 أشخاص بينهم أطفال في أسوان

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

بالصور| الجريني يحيي حفل افتتاح أحد المدارس الخاصة

بالصور| الجريني يحيي حفل افتتاح أحد المدارس الخاصة

مصادر عن زيادة سعر تذكرة المترو: "بتحصل في أعرق الدول"

مصادر عن زيادة سعر تذكرة المترو: "بتحصل في أعرق الدول"

مصدر بـ"النقل": دعم اشتراكات المترو يصل إلى 50%

مصدر بـ"النقل": دعم اشتراكات المترو يصل إلى 50%

وزير النقل: تطوير الخط الأول للمترو يكلف الدولة 30 مليار جنيه

وزير النقل: تطوير الخط الأول للمترو يكلف الدولة 30 مليار جنيه

كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في القليوبية

كلب مسعور يعقر 5 أشخاص في القليوبية

اختيارات الوطن

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

الأكثر قراءة

عاجل