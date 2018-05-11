"الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة شمالًا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تظهر السحب المتوسطة والعالية شمالًا وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: