تسجيل الدخول

الوطن

"الزراعة": منظمة وقاية النباتات الأوروبية تقر بسلامة الموالح المصرية

اليوم AM 10:02
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة": منظمة وقاية النباتات الأوروبية تقر بسلامة الموالح المصرية

موالح مصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط "EPPO" أقرت بخلو مصر من مرضى أخضرار وتقرح الموالح، الأمر الذي يمنع فرض أية  قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الموالح.

وقالت الوزارة في بيان عنها، إن المنظمة نشرت في إصدارها الرابع بأن مصر خالية تماما من المرضين، وهو ما يؤكد سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية من الموالح، ويساهم بشكل كبير في انسياب حركة تلك الصادرات لكافة دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي بعد الإجراءات التي اتخذها الحجر الزراعي المصري، والتواصل مع المفوضية الأوروبية ومنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط، لمنع فرض أية قيود على الصادرات الزراعية من الموالح أو فرض أية فحوصات إضافية عليها.

وأكدت الوزارة، نجاح مصر في رفع الموالح المصرية من قاعدة البيانات الحجرية العالمية التي تضم الدول المصابة بالمرضين الحجريين والذي كان يُفرض عليها قيودا وفحوصات إضافية لانسيابها بين الدول، لافتة إلى أن ذلك يؤكد سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وسلامتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الخارج.

أخبار متعلقة

وزير الزراعة: زيادة الصادرات الزراعية بـ500 ألف طن وفتح 12 سوقا جديدة

وزير الزراعة: زيادة الصادرات الزراعية بـ500 ألف طن وفتح 12 سوقا جديدة
تراجع الصادرات الزراعية الأوروبية إلى ليبيا في فبراير

تراجع الصادرات الزراعية الأوروبية إلى ليبيا في فبراير
وزير التجارة يبحث مع السفير الصيني تعزيز الصادرات الزراعية المصرية

وزير التجارة يبحث مع السفير الصيني تعزيز الصادرات الزراعية المصرية
وزير الزراعة يستعرض الصادرات الزراعية لعامي 2016 و 2017 أمام السيسي

وزير الزراعة يستعرض الصادرات الزراعية لعامي 2016 و 2017 أمام السيسي
«فاو»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 4.5 مليار دولار

«فاو»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 4.5 مليار دولار

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل