"الزراعة": منظمة وقاية النباتات الأوروبية تقر بسلامة الموالح المصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط "EPPO" أقرت بخلو مصر من مرضى أخضرار وتقرح الموالح، الأمر الذي يمنع فرض أية قيود إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الموالح.

وقالت الوزارة في بيان عنها، إن المنظمة نشرت في إصدارها الرابع بأن مصر خالية تماما من المرضين، وهو ما يؤكد سلامة وجودة الصادرات الزراعية المصرية من الموالح، ويساهم بشكل كبير في انسياب حركة تلك الصادرات لكافة دول العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي بعد الإجراءات التي اتخذها الحجر الزراعي المصري، والتواصل مع المفوضية الأوروبية ومنظمة وقاية النباتات لدول أوروبا والبحر المتوسط، لمنع فرض أية قيود على الصادرات الزراعية من الموالح أو فرض أية فحوصات إضافية عليها.

وأكدت الوزارة، نجاح مصر في رفع الموالح المصرية من قاعدة البيانات الحجرية العالمية التي تضم الدول المصابة بالمرضين الحجريين والذي كان يُفرض عليها قيودا وفحوصات إضافية لانسيابها بين الدول، لافتة إلى أن ذلك يؤكد سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وسلامتها سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الخارج.