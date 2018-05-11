مصدر: قناة ON E تقرر عدم عرض مسلسل "لدينا أقوال أخرى" على شاشتها

أكد مصدر أن إدارة قناة ON E، قررت خروج مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، من خريطتها الرمضانية، المقرر عرضها خلال أيام.

وتظهر يسرا، في أحداث المسلسل بشخصية مستشارة قانونية في المحكمة الدستورية، تتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها في الحلقات الأولى.

العمل من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونجلاء بدر، وأحمد حاتم، ونهى عابدين، ومحمد شاهين، وعمر زهران، ولطيفة فهمي، وإنجي أبو زيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود فارس، وهدى المفتي، وسامي مغاوري، وإخراج محمد علي.