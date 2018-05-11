أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة والتي كان من المقرر انعقادها اليوم، لدعم الطبيب محمد حسن المحكوم عليه بالحبس سنة وعزله من وظيفته وغرامة لاتهامه بإهانة القضاء وتعطيل عمل النيابة، بالإضافة إلى التعسف ضد الأطباء وأزمة مصطلح العلوم الطبية.

ووصل عدد الحضور لـ800 عضو بعد مد التسجيل بالجمعية ساعة أخرى عن موعدها المحدد، إلا أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يستلزم حضور 1000 طبيب، وهو ما يعني فشل انعقاد الجمعية العمومية.