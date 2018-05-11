تسجيل الدخول

الوطن

ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي

منذ 39 دقيقة
كتب: وكالات
ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي

المستشارة الألمانية-أنجيلا ميركل-صورة أرشيفية

شنت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اليوم الجمعة، هجومًا حادًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي خطاب خلال فاعليات يوم الكاثوليكية في مدينة مونستر غربي ألمانيا، قالت ميركل "لقد ألحق الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ضررًا جسيمًا بالمجتمع الدولي".

 

وتابعت "الإنهاء الأحادي الجانب للاتفاق ينتهك مفهوم الثقة في المجتمع الدولي".

ومضت قائلة "الإنهاء الأحادي الجانب لاتفاق اعتمده مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) أمر غير صائب".

وأضافت أن هذا القرار "يشكل مصدر للقلق الكبير وأيضًا يدفع للشعور بالأسف"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ورغم ذلك، رفضت ميركل في خطابها انتهاج بلادها سياسة وطنية أحادية على المستوى الدولي في المستقبل، حيث قالت "حتى في أحلك الأوقات، قرارنا هو تقوية التحركات متعددة الأطراف على المستوى الدولي".

وتابعت "هذه هي المهمة التي باتت أكثر إلحاحًا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت أن السياسة المتعددة الأطراف "باتت تحت ضعط ليس فقط بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران، بل أيضًا بسبب انسحابها من اتفاق باريس للمناخ (الموقع في 2015)".

ومضت قائلة "إذا فعل كل شخص ما يريده، ستكون هذه أخبار سيئة للعالم"، لكنها أضافت "سأواصل العمل من أجل تقوية العلاقات عبر الأطلسي (أي العلاقات مع الولايات المتحدة)".

فيما قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطابه بنفس الفاعلية اليوم إن قرار ترامب "انتكاسة لدبلوماسية السلام، وجهود تحقيق السلام عبر التعاون الدولي".

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، اعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، فيما قالت طهران إنها ستواصل المفاوضات مع الدول الخمسة الأخرى الأطراف في الاتفاق، ملوحة بالبدء في تخصيب اليورانيوم من جديد.

وبرر ترامب قراره بأن الاتفاق النووي سيء ويحوي عيوب من وجهة نظره، تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط، فيما رفضت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قرار ترامب معلنة تمسكها بالاتفاق، ومحذرة من تصعيد الأوضاع في المنطقة.

 

 

 

أخبار متعلقة

اجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ببروكسل حول الاتفاق النووي

اجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ببروكسل حول الاتفاق النووي
ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي

ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي
بوتين وميركل يؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

بوتين وميركل يؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني
أردوغان وبوتين: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني "خاطئ"

أردوغان وبوتين: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني "خاطئ"
هل تحدث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران بعد أزمة الاتفاق النووي؟

هل تحدث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران بعد أزمة الاتفاق النووي؟
عاجل| الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي وثيقة تعزز الاستقرار

عاجل| الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي وثيقة تعزز الاستقرار


التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

نقيب أطباء الدقهلية يطالب بمنع علاج أعضاء النيابة بالمستشفيات الخاصة

نقيب أطباء الدقهلية يطالب بمنع علاج أعضاء النيابة بالمستشفيات الخاصة

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة في مصنع بالوراق

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة في مصنع بالوراق

الأحد.. بروتوكول بين "الهجرة" و"مصر الخير" لتفعيل "فطارنا مع أهلنا"

الأحد.. بروتوكول بين "الهجرة" و"مصر الخير" لتفعيل "فطارنا مع أهلنا"

تحرير 40 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

تحرير 40 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

اليوم.. منذر رياحنة ضيف أسامة كمال في مساء DMC

اليوم.. منذر رياحنة ضيف أسامة كمال في مساء DMC

اختيارات الوطن

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

الأكثر قراءة

عاجل