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الوطن

خبيرة تغذية: لتر المياه الغازية يحتوي على 37 ملعقة سكر

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
خبيرة تغذية: لتر المياه الغازية يحتوي على 37 ملعقة سكر

المشروبات

قالت الدكتور مها رداميس، استشاري السمنة والنحافة والتغذية، إن لتر المياه الغازية يحتوي على نحو 37 ملعقة سكر، فضلا عن تأثيرها السلبي على العظام بسبب تأثيرها على الكالسيوم.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن المشروبات الغازية "الدايت" وكذلك الشوكولاتة والبسكويت الدايت يحلى بشراب الدرة المحلى بالفركتوز، ومشكلته أنه لا يعطي إشارة للمخ بأن الشخص أكل أو شرب وبالتالي يستمر في الأكل دون إحساس بالشبع.

وأوضحت أن مشكلة الإفطار في رمضان، هو أن البعض لا يمضغون الطعام "بيبلعوه" وهو ما يمثل مشاكل خطيرة للغاية على الجهاز الهضمي.

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