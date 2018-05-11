وزير النقل: المواطن لا يدفع السعر الحقيقي لتذكرة المترو منذ سنوات

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه في أي نموذج لمترو الأنفاق في العالم، يتم حساب المصروفات على الخطوط من الإيرادت التي تأتي من التذاكر.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، إن المواطن لم يدفع التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في فجوة كبيرة بين المصروفات والإيرادت، ما ترتب عليه خسائر فادحة.

ورد الوزير على مطالبات البعض باستغلال الدعاية والإعلان لتحقيق الربح وسد الفجوة بدلًا من زيادة أسعار التذاكر، قائلًا إن مثل تلك المشروعات يكون هدفها الربح الإضافي وزيادة الدخل وليس سد الفجوة، مؤكدًا أن ذلك كلام غير اقتصادي بالمرة.