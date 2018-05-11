أسقفا لوس أنچلوس للأرثوذكس يلتقيان بابا الفاتيكان

التقى الأنبا ابراهام والأنبا كيرلس، الأسقفين العامين في إيبارشية لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة الأمريكية، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال الاحتفال بيوم الصداقة بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن ذلك جاء في إطار الزيارة الدراسية لكلية البابا اثناسيوس، والبابا كيرلس اللاهوتية بلوس أنچلوس إلى إيطاليا، وحضورهم الاجتماع الاسبوعي للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذي حرص على تحيتهم رسميًا والوفد المرافق من الكهنة والطلبة الحاضرين.

وأضاف حليم، أن الأسقفين نقلا إلى البابا فرنسيس تحيات البابا تواضروس في تذكار يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية والذي يوافق الزيارة التاريخية التي قام بها البابا شنوده الثالث الفاتيكان عام 1973، وكذلك الزيارة التي قام بها البابا تواضروس الثاني للفاتيكان في نفس التاريخ عام 2013.

وأشار حليم، إلى أن بابا الفاتيكان أعرب عن محبته واعتزازه بالبابا تواضروس الثاني.