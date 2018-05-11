الكنيسة تنظم رحلة لطلبة اللاهوت إلى إيطاليا واليونان

نظمت كلية البابا أثناسيوس والبابا كيرلس اللاهوتية بلوس أنچلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رحلة علمية لطلابها إلى اليونان وإيطاليا لتتبع خطوات وحياة القديس بولس الرسول من خلال دراسة سفر أعمال الرسل.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنه رافق الطلاب أثناء الرحلة الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس وعميد الكلية، والقمص دانيال عازر الأستاذ بالكلية حيث قاما بالتدريس من خلال الأماكن التي تمت زيارتها والمتعلقة بالقديس بولس.

وأضاف حليم، في بيان له، ان الرحلة بدأت بزيارة اليونان بالتنسيق مع الأنبا بافلوس أسقف اليونان، بينما انضم الأنبا أبراهام الأسقف العام بلوس أنچلوس إلى الرحلة الدراسية في الجزء الثاني منها في إيطاليا.